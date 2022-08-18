Владимир, 18 августа, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области утром 18 августа было зафиксировано пять очагов лесных пожаров. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Cameron Strandberg Пожар

Очаги возгорания располагались Киржачском, Заречном (Петушинский район), Гусевском (Григорьево и Анопино) и Курловском лесничествах.

В трёх территориях пожары локализованы, на двух продолжается борьба с огнём. Угрозы населённым пунктам в настоящее время нет.

С 13 августа во Владимирской области действует особый противопожарный режим.