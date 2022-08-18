София, , 20:03 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Болгарии издало специальный указ о временном запрете на вывоз в третьи страны необработанной древесины. Об этом 18 августа сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, новые правила не распространяются на продукцию мебельных предприятий и мелких артелей. Как отметили представители действующего правительства Болгарии, причиной нововведения стала «катастрофическая нехватка дров для населения на предстоящий отопительный сезон». При этом в болгарском Кабмине не исключили возможности выплаты компенсации компаниям, занимающимся соответствующими экспортными операциями.

Напомним, из-за резкого подорожания газа в Болгарии резко вырос спрос на дрова.