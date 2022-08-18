Чебоксары, , 20:03 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, обвиняемых в обмане более 180 человек. Ущерб оценивается в 55,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Мобильный телефон Наталия Николаева © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попали четыре человека. Организатором преступной группы правоохранители считают 36-летнего уроженца одной из стран СНГ. По данным следствия, он вовлёк в преступную деятельность руководителя офиса продаж, менеджера центра управления продажами и сотрудника службы безопасности чебоксарской компании по продаже сотовых телефонов.

В управлении установили, что обвиняемые убеждали пострадавших за вознаграждение приобрести в кредит и передать им сотовые телефоны, обещая погашать кредитные долги, однако оплачивали задолженность частично, а мобильники перепродавали мобильники.

Также следствие полагает, что члены преступной группы присваивали сотовые телефоны, аксессуары и другие товары, поручая подчинённым выдать их без оплаты и внося в электронную базу сведения о перемещении товара между офисами продаж, скрывая перед руководством факты недостачи.

По оценке следствия, жертвами мошенников стали 186 человек, нанесённый в январе–июле 2021 года ущерб организации и гражданам оценивается в 55,76 млн рублей.

Уголовное дело состоится из 136 томов. В ходе следствия допрошены 200 свидетелей, проведено 45 обысков, изъято 100 единиц техники, арестовано имущество обвиняемых на 3,7 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия обвинение предъявлено в мошенничестве по разным частям статьи 159 УК РФ: им инкриминируется 135, 13 и 38 эпизодов, предусмотренных соответственно частями 4, 3 и 2. Материалы переданы в Московский районный суд города Чебоксары.

Напомним, что ранее в Чувашии задержаны трое мужчин, которых подозревают в мошенничествах под предлогом оказания помощи попавшим в ДТП родственникам. Следствие установило 17 эпизодов преступной деятельности, ущерб оценивается в 7 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Москве задержали и доставили в Чувашию бывшего сотрудника компании «Экра». Её обвинили в хищении более 185 млн рублей предприятия.

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