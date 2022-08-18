Таллин, , 20:02 — REGNUM Эстония в среду, 17 августа, подверглась масштабным кибератакам, каких не было с апреля 2007 года, сообщил местный портал stolitsa.ee.

«Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор», — сообщил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес (сын бывшего президента Эстонии Ильвеса — прим. ИА REGNUM).

По его утверждениям, атаки были неэффективными. Так, веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня за некоторыми краткими и незначительными исключениями. «В Эстонии это нападение осталось практически незамеченным», — считает Ильвес.

В течение суток центр CERT-EE выявил 24 зараженных вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. Мониторингом обнаружены 137 зараженных вредоносных программ, интернет-провайдеры были об этом проинформированы.

Кроме того, было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты. 4 DDoS-атаки были предприняты на организации частного сектора, 8 DDoS-атак были нацелены на конкретный веб-сайт или домашнюю страницу, а 8 атак пытались заклинить пропускную способность канала передачи данных, говорится в официальном сообщении.

По данным портала BaltNews, в результате хакерской атаки на финансовые организации Эстонии произошла массовая утечка данных клиентов. О своей причастности к атаке заявила российская хакерской группировка KILLNET.

В апреле 2007 года власти Эстонии принудительно вскрыли братскую могилу красноармейцев и демонтировали комплекс в честь освободителей Таллина от немецко-фашистских войск (известен как «Бронзовый солдат»). После этого эстонский интернет подвергся массовым кибератакам, в которых власти Эстонии обвинили Кремль.

Однако в ходе расследования выяснилось, что многие из кибератак на страницы госучреждений организовал по собственной воле русский старшеклассник из Таллина. Он заявил, что смотрел ролики о кибератаках в Интернете и так научился