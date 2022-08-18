Женева, Швейцария, , 20:24 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в мире за последнюю неделю снизилась почти на четверть, а смертность — на 6%, сообщает 19 августа Associated Press со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, всего за неделю по всему миру было диагностировано более 5,4 млн новых случаев COVID-19, что на 24% меньше, чем неделей ранее. Отмечается, что Африке и Европе заболеваемость снизилась почти на 40%, а на Ближнем Востоке — на треть.

При этом смертность от COVID-19 выросла в западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии на 31% и 12% соответственно. Во всех остальных регионах данный показатель снизился или остался на прежнем уровне.

Напомним, накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей из-за COVID-19 выросло на 35%.