Женева, Швейцария, 18 августа, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в мире за последнюю неделю снизилась почти на четверть, а смертность — на 6%, сообщает 19 августа Associated Press со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

Согласно опубликованным данным, всего за неделю по всему миру было диагностировано более 5,4 млн новых случаев COVID-19, что на 24% меньше, чем неделей ранее. Отмечается, что Африке и Европе заболеваемость снизилась почти на 40%, а на Ближнем Востоке — на треть.

При этом смертность от COVID-19 выросла в западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии на 31% и 12% соответственно. Во всех остальных регионах данный показатель снизился или остался на прежнем уровне.

Напомним, накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей из-за COVID-19 выросло на 35%.