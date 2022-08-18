Бухарест, , 20:01 — REGNUM Власти Румынии заявили о рекордном в новейшей истории страны падении объемов импорта природного газа. Об этом 18 августа сообщает румынский портал Profit.ro.

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По предварительным данным, сложившаяся ситуация вызвана разрывом основных связей крупнейшего румынского газового распределителя — Transgaz с российским концерном «Газпром». Согласно официальной информации, только 18 августа в Румынию через Венгрию поступило на 3 млн. кубометров «голубого топлива» меньше, чем за предыдущие сутки.

В румынском Кабмине не комментируют эти данные. Предполагается, что в ближайшее время правительство страны соберется на экстренное заседание для обсуждения вопроса о восстановлении полноценной подачи газа.