Таллин, , 20:01 — REGNUM Власти Эстонии, принудительно демонтировав 16 августа 2022 года вопреки воле жителей Нарвы местный памятник — танк Т-34 и другие советские военные монументы, не решили ни одной из серьезных проблем, стоящих перед государством и обществом. Об этом известный эстонский журналист, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал в социальных сетях.

Он предложил спокойно подумать о том, чего же добилось правительство переносом нарвского танка и других памятников в Нарве, и ответить на возникающие вопросы.

Вопрос первый: правительство увеличило градус лояльности жителей Нарвы к власти к эстонскому государству?

«Нет. Демонтаж памятников произошел без всякого обсуждения с нарвитянами, и сегодня они способны чувствовать лишь обиду. Образно говоря, Нарва стала от Таллина дальше, чем была до 16 августа 2022 года», — считает публицист.

Вопрос второй: правительство уменьшило влияние России в Нарве?

«Опять нет. Пока памятники стояли на месте, у Москвы не было повода обвинять в чем-либо власти Эстонии. Сегодня этот повод появился, в том числе и потому, каким образом был произведен демонтаж памятников. Правительство вас не уважает, говорят нарвитянам», — написал Чаплыгин.

Вопрос третий: демонтаж памятников поспособствовал гражданскому миру в Эстонии?

Чаплыгин на этот отвечает: «И опять нет. Правительство проявило неуважение не только к жителям Нарвы, но и ко всему русскому меньшинству. Когда власть демонстрирует тебе свое неуважение, трудно ощущать себя полноценной частью своего государства».

Он подчеркнул, что демонтаж советских военных памятников в Нарве стал провалом правительственной службы коммуникации: «Вместо того, чтобы обсуждать с народом важную для него проблему, правительство начало запугивать людей, грозя депортациями несогласным. То, что можно было сделать по общему согласию, продавили силой».

«После демонтажа нарвского танка Эстония не стала более безопасной и благополучной страной. Напряжение в обществе не снизилось, а выросло. Неуклюжие действия правительства привели к тому, что многие граждане вместо уважения к своему государству начали испытывать страх. А страх — плохой способ достичь мира и безопасности», — завершил свои размышления эстонский публицист.