Москва, 18 августа, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Приемлемыми условиями переговоров с Киевом для Москвы стал бы возврат под её контроль временно оккупированных Украиной российских территорий от Одессы до Харькова. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

При этом ни на какие компромиссы с киевским режимом России идти ни в коем случае нельзя, отметил эксперт.

«Условием переговоров должен быть полный переход под контроль России всей южной и восточной части Украины. Это единственное условие, при котором можно вести диалог с Украиной», — сказал Коротченко.