Бухарест, 18 августа, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Крупнейшая авиакомпания Румынии — TAROM объявила о намерении провести забастовку, которая может коснуться всех без исключения отделений структуры. Организаторы акции грозят «авиационным коллапсом» в десятках регионах страны, сообщает 18 августа бухарестский телеканал Digi24.

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Самолеты

Как отмечено в заявлении руководства профсоюзной ячейки TAROM, с 23 августа с 04:00 до 07:00 (время местное) ни один пассажирский и грузовой самолет не покинет аэропорты. «Этого достаточно, чтобы привлечь внимание руководства страны и общественности к нашим проблемам», — сказал один из лидеров акции, пилот Виктор Попеску.

Организаторы акции требуют повышения заработной платы и улучшения условий работы в рамках отдельной взятой авиакомпании. По данным независимых экспертов, в случае реализации плана подобной забастовки экономика Румынии будет ежедневно терять сотни тысяч долларов.