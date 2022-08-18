Ханты-Мансийск, , 19:51 — REGNUM В четверг, 18 августа, в Ханты-Мансийске состоялось открытие пространства «Большой перемены» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «россия — страна возможностей», а также подписание соглашения о сотрудничестве с Департаментом образования и науки Ханты-Манскийского автономного округа — Югры. Для участников первой смены полуфинала из УФО прошла торжественная церемония закрытия.

Школьники ИА REGNUM

К участникам полуфинала обратился заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Всеволод Кольцов.

«У меня название «Большая перемена» ассоциируется с двумя вещами. Первое — с моими школьными годами, когда «большая перемена» была возможностью выйти из рутинного процесса и выхватить свободные 15-20 минут вдоха радости. Уверен, это первая задача конкурса — новые эмоции, новые знакомства, очаровательные девчонки и мальчишки, обмен энергией – это то, что дает передышку в процессах вашей жизни. И вторая история – «Большая перемена» всем из вас предоставляет искреннюю, справедливую возможность изменить вашу жизнь. От души хочу вам пожелать приятных, новых, очень истинных эмоций. И чтобы обязательно эта «Большая перемена» привела к очень большим изменениям в вашей жизни и жизни нашей страны», — обратился к участникам Всеволод Кольцов.

Генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова отметила, что «Большая перемена» не ограничивается только проведением конкурса. Существуют региональные команды «Большой перемены», клубы, пространства, специальные мероприятия и конкурсы, которые проходят для участников сообщества круглый год. У школьников и студентов колледжей есть возможность присоединиться к детской дирекции «Большой перемены» и самим участвовать в организации конкурса в будущем сезоне. Однако, по словам Наталии Мандровой, самое главное в «Большой перемене» — это необычные, душевные, честные люди — друзья, которых обретают все участники конкурса.

«Вы ощутите, что «Большая перемена» была в вашей жизни лет через 10, когда вы все окончите вузы, придете в профессию и окажется, что рядом с вами точно такие же «большепеременовцы» — классные, состоявшиеся, умные, добрые. Это люди, которые всегда по паролю «Большая перемена» протянут вам руку помощи. Это люди, на которых вы сможете опереться. Я вас поздравляю, с одной стороны — с окончанием полуфинала, а с другой стороны, поздравляю вас с тем, что вы есть друг у друга. Берегите друг друга, дорожите друг другом, потому что вы вместе пойдете по этой жизни», — сказала, обращаясь к участникам полуфинала, Наталия Мандрова .

«Большую перемену» и ХМАО на протяжении двух лет связывают партнерские отношения в части организации полуфиналов конкурса для участников их Уральского федерального округа. Эту дружбу официально зафиксировали на бумаге 18 августа, подписав соглашение о сотрудничестве между Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и АНО «Большая перемена». В этот же день на территории АУ «Региональный молодежный центр» состоялось открытие пространства «Большой перемены», которое станет местом встречи участников региональной команды их ХМАО, в которую входят 39 школьников из разных городов Югры. Ежемесячно на площадке пространства будут проходить тематические лекции и семинары, а также практические занятия для детей. Пространство в ХМАО станет восьмой подобной площадкой «Большой перемены» в России. Ранее пространства были открыты на базе исторических парков «Россия — моя история» в Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Казани, Волгограде, Ставрополе и на базе молодежного центра «Высота» в Нижнем Новгороде.

Впервые регион принимал «переменовцев» в 2021 году. По итогам второго сезона победителями конкурса стали 10 ребят из ХМАО в категории 8-10 классы, а также 6 студентов СПО. Трое победителей конкурса в категории 5-7 классы приняли участие в «Путешествии мечты» от генерального партнера ОАО «РЖД» и стали участниками образовательного путешествия Москва-Владивосток. В 2022 году ХМАО принимает две смены полуфиналов для школьников и студентов колледжей, среди полуфиналистов 77 школьников и 44 студента СПО представляет ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» — самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 495 551 ученик 5-7 классов, 1 555 945 учеников 9-11 классов, 732 512 студентов колледжей и 160 614 педагогов-наставников. В основном конкурсе в различных категориях участие приняли более 68 тысяч детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик. Третий сезон конкурса стартовал в марте 2022 года. Участвовать в конкурсе школьники начали, будучи учениками 8-10 классов, 1 сентября они перейдут в 9-11 классы.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.