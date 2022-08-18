Москва, , 19:48 — REGNUM Законопроект, предлагающий упростить переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых, внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с депутатом Натальей Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

По действующему законодательству, в случае перехода предпринимателя в статус самозанятого, он обязан в течение одного месяца с даты постановки на учет в качестве самозанятого направить в налоговый орган уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Если уведомление будет направлено с нарушением сроков или не передано вовсе, то статус самозанятого этого предпринимателя аннулируется.

Авторы законопроекта пояснили, что на практике многие предприниматели просто забывают направлять это уведомление или делают это несвоевременно.

В законопроекте предлагается ввести автоматическое прекращение применения физическим лицом упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей со дня постановки указанного физического лица на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.