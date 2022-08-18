США отказали Болгарии в отсрочке соглашения по газовым поставкам
Вашингтон, 18 августа, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки отказали Болгарии в отсрочке так называемого специального соглашения по поставкам американского сжиженного газа на болгарскую территорию. Об этом 18 августа сообщает софийская информационная служба News. bg.
По предварительным данным, Вашингтон в ультимативной форме потребовал от Софии предоставить американским кораблям со сжиженным газом возможность закачать доставленное в Болгарию топливо в терминалы.
«У нас нет таких терминалов, и мы просим немного времени для осуществления этой операции», — сказал действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев.
При этом американские поставщики заявили, что если до 19 августа официальная София не предоставит специальных хранилищ, Болгарию ждут многомиллионные международные штрафы.
Общие объемы американского топлива, направленного в Болгарию, не уточняются.