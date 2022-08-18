Михаил Мишустин пожелал Александру Соколову удачи на предстоящих выборах
Москва, 18 августа, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин высоко оценил реализуемые в Кировской области социальные проекты в регионе.
Об этом он рассказал, проводя рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым.
«На мой взгляд, проектов очень много и взялись вы очень активно, живо. Все они должны в запланированные сроки воплощаться в конкретные объекты — это школы, садики, парки и скверы, все то, что запланировано. Хочу пожелать вам удачи, чтобы все намеченные планы сбылись», — цитирует слова премьер-министра ТАСС.
Александр Соколов рассказал о социально-экономическом развитии региона. Особое внимание он уделил проблемам транспортной связанности региона, подготовке к новому учебному году и подготовке к празднованию 650-летия Кирова.
Михаил Мишустин особо отметил проекты группы компаний «Железно»: ЖК «Булычев» — первый в России многоквартирный умный дом класса А, а также «Город будущего ZNAK» — региональный ЖК комфорт-класса, строительство которого началось в 2016 году. В этих ЖК реализуется концепция «15-минутного города».