Москва, , 19:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не способен объективно воспринимать существующую политическую реальность. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заставить его осознать политическую реальность можно будет лишь поставив киевский режим на колени», — сказал Коротченко.

Поэтому России нельзя идти ни на какие уступки или компромиссы с Киевом. Вместо этого Москве необходимо ставить перед собой самые решительные военно-политические задачи.

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