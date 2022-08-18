Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден уверенно идет на поправку после того, как 16 августа получила положительный результат теста на COVID-19, сообщает 18 августа Fox News со ссылкой на Белый дом.

Первая леди США Джилл Байден (сс) The White House

Отмечается, что супруга президента испытывает легкие симптомы и находится на самоизоляции, однако, несмотря на легкое недомогание, она продолжает работать удаленно.

Директор по коммуникациям Белого дома сообщила, что утром 18 августа первая леди проводила онлайн-встречи в Zoom в рамках подготовки к семестру в колледже Северной Вирджинии, где она является преподавателем.

Напомним, что Джилл Байден заразилась коронавирусом после того, как её супруг, президент США Джо Байден, дважды перенес заболевание в течение примерно двух недель.