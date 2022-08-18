Вашингтон, 18 августа 2022, 19:54 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден уверенно идет на поправку после того, как 16 августа получила положительный результат теста на COVID-19, сообщает 18 августа Fox News со ссылкой на Белый дом.

Первая леди США Джилл Байден
Первая леди США Джилл Байден
(сс) The White House

Отмечается, что супруга президента испытывает легкие симптомы и находится на самоизоляции, однако, несмотря на легкое недомогание, она продолжает работать удаленно.

Директор по коммуникациям Белого дома сообщила, что утром 18 августа первая леди проводила онлайн-встречи в Zoom в рамках подготовки к семестру в колледже Северной Вирджинии, где она является преподавателем.

Напомним, что Джилл Байден заразилась коронавирусом после того, как её супруг, президент США Джо Байден, дважды перенес заболевание в течение примерно двух недель.