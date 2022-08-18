Сургут, Югра, 18 августа 2022, 19:39 — REGNUM В Сургуте возбуждено уголовное дело после стрельбы на автомойке на улице Профсоюзов. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».
Инцидент произошёл днём 17 августа. Между пятью гражданами 1971, 1977, 1978, 1983 и 1988 года рождения произошёл конфликт, и один из них применил травматическое оружие. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте 13 августа во дворе жилого дома на улице Фармана Салманова двое мужчин выясняли отношения с помощью стрельбы. Одним из участников конфликта был полицейский.
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