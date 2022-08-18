Сургут, Югра, 18 августа, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Сургуте возбуждено уголовное дело после стрельбы на автомойке на улице Профсоюзов. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошёл днём 17 августа. Между пятью гражданами 1971, 1977, 1978, 1983 и 1988 года рождения произошёл конфликт, и один из них применил травматическое оружие. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте 13 августа во дворе жилого дома на улице Фармана Салманова двое мужчин выясняли отношения с помощью стрельбы. Одним из участников конфликта был полицейский.