Львов, Украина, , 19:43 — REGNUM Содержание переговоров во Львове будет известно президенту России Владимиру Путину, сообщил 18 августа журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем глава Турции заявил, что намерен «продолжить оценку итогов наших сегодняшних переговоров с уважаемым Путиным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры во Львове, куда Зеленский уехал из Киева, посвящались сделке по зерну, о которой Россия и ООН договорились при посредничестве Турции в конце июля.

Также важный вопрос, который планировалось обсудить на переговорах, касался обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС в Энергодаре. Встреча, отметим, продлилась 40 минут.

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