Москва, , 19:33 — REGNUM В преддверии отопительного сезона в Европе нет никаких оснований полагать, что цены на газ существенно снизятся, а значит экономике европейских стран будет нанесен серьезный ущерб, отметил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Германия испытывает проблемы с газовыми поставками из России в связи с введёнными ЕС антироссийскими санкциями, существенно повлиявшими на объём прокачки «Северного потока».

«В августе биржевая цена на газ превысила 2600 долларов. По факту стоимость газа для потребителей уже достигла того уровня, который становится непосильным для множества европейцев. И в преддверии отопительного сезона нет никаких оснований полагать, что цены эти существенно снизятся. А значит, неминуемо будет нанесен серьезный ущерб как непосредственно европейским гражданам, так и всей европейской экономике в целом», — отметил Васильев в своем телеграм-канале.

Сенатор не исключает, что ценовой минимум уже в сентябре покажет рост, который может превысить 10%.

«Биржа реагирует на любой негатив, которого предостаточно сегодня в самом в Европейском Союзе, не говоря уже о внешних контурах. Конечно, главным образом сказывается кризис в отношениях с Россией в контексте украинской эскалации», — добавил он.

По словам Васильева, сейчас европейцев волнуют два вопроса: кто виноват и что делать?

«Ответа на эти вопросы европейские элиты давать не спешат. Ясно одно: лидеры европейских государств, осуществляя политику санкций в желании насолить России, не просчитали последствий для экономик своих стран и собственных граждан», — заключил парламентарий.

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