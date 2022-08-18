Москва, 18 августа, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжили снижаться на торгах в четверг, 18 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,53 рубля, что на 1 рубль 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день упал на 1 рубль 49 копеек и к закрытию составил 60,18 рубля.