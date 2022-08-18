Вашингтон, 18 августа, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности США рассматривает возможность перехода на программу онлайн-проверки некоторых иммигрантов, прибывающих в страну для работы, сообщает 18 августа Reuters.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Министерство предлагает расширить программу, запущенную во время пандемии коронавируса, когда перешедшие на удаленный режим работодатели не могли проверять документы иностранных работников лично.

На данный момент иммиграционное законодательство США обязывает работодателей проводить личную проверку документов иммигрантов и подтверждать их подлинность в течение трех дней после приема на работу.

В 2020 году в США было временно разрешено проверять документы иммигрантов через электронную почту, видео и факс. Недавно соответствующая программа была продлена до 31 октября 2022 года. Теперь же министерство хочет окончательно оставить ее в силе, объясняя это тем, что не все привыкшие к удаленке за время пандемии работодатели захотят вернуться в офисы.