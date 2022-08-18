Челябинск, 18 августа, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Челябинске двое граждан задержаны за мошенничество в сфере автострахования. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следователей, ими оказались местные жители 1969 и 1980 года рождения. Оказалось, что несколько лет они совершали подставные ДТП, чтобы получать страховые выплаты.

При этом виновниками аварий считались случайные водители. Злоумышленники намеренно подставляли автомобили под удар, провоцировали ДТП и затем получали страховые выплаты и обращались в суды для взыскания дополнительных сумм.

В ходе расследования выяснилось, что попадавшего в такие «ДТП» автомобиля повреждённой значится одна и та же деталь, на ремонт и восстановление которой и предназначались страховые выплаты. Сейчас пострадавшими от мошенников числятся 25 человек. Полицейские продолжают устанавливать круг потерпевших.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование дела продолжается.