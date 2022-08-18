Москва, , 19:27 — REGNUM Партия «Единая Россия» готовит корпус наблюдателей к Единому дню голосования. Они будут работать на всех избирательных участках в регионах, где проходят выборы

Сергей Перминов Lenobl.ru

На лекциях, которые организовала «Единая Россия», слушателям рассказывают о статусе наблюдателей, порядке их назначения, ходе голосования. Особое внимание уделяется типичным спорным ситуациям и правовым аспектам работы.

«Наблюдатели от «Единой России» четко понимают процедуру голосования и будут следить за тем, чтобы оно прошло открыто и честно, строго в рамках закона. Партия использует цифровой модуль «Наблюдатель», который позволяет в режиме онлайн передавать информацию с каждого УИКа в каждом регионе, районе, муниципалитете напрямую в федеральный ситуационный центр. Он будет работать в режиме постоянного мониторинга в Центральном исполкоме «Единой России». Аналогичные ситуационные центры будут созданы во всех регионах, где проходят выборы», — рассказал заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов .

Он также отметил, что отдельное направление обучения наблюдателей посвятят работе в условиях «беспрецедентного внешнего давления и технологических угроз извне».

«Наши оппоненты из-за рубежа не оставляют работу «Единой России» без внимания. Мы фиксируем постоянные DDoS-атаки на партийные цифровые системы и уверенно отбиваем их. И мы уверены, что на выборах также будут использованы информационные вбросы, массовые кампании, попытки влиять на общественные настроения внутри страны и другие недопустимые методы с целью дискредитации выборов. Обязательно в случае обнаружения необходимо предавать эти факты огласке. Задача «Единой России» и ее наблюдателей — отстаивать честность выборов и их результаты», — подчеркнул Сергей Перминов.

Напомним, в Единые дни голосования, 9–11 сентября, 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах РФ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — состоятся выборы в 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов.