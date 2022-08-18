Москва, 18 августа, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Пожар в строящемся корпусе жилого комплекса West Garden на проспекте Генерала Дорохова на западе Москвы потушен. Об этом сообщило АГН «Москва » со ссылкой на Главное управление МЧС России по столице.

Dave Hogg Пожар

Отмечается, что общая площадь возгорания составляла 250 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.

«Принятыми мерами в 18:27 пожар был ликвидирован на площади 250 кв. м. Происходило горение строительных лесов и оборудования. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожаров в Рязанской области на территории Подмосковья ухудшилась видимость.