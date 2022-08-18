Тамбов, , 19:21 — REGNUM В четверг, 18 августа, генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко, временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, рекордсмен в силовых видах спорта Вячеслав Максюта и другие почетные гости открыли в Тамбове «народный» фитнес-парк, сообщается на сайте Администрации Тамбовской области.

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Большой спортивный праздник состоялся во время Всероссийского урбанистического форума «Среда для жизни», который в эти дни проходит в регионе.

Фитнес-парк расположен на Набережной Тамбова. Воркаут реализован за счет пожертвования АО «ДОМ. РФ», окружающее благоустройство выполнено из средств бюджета города Тамбова.

«Как человек, неравнодушный к спорту, я очень рад, что проект по открытию в российских городах фитнес-центров на открытом воздухе развивается при поддержке ДОМ. РФ. Тамбов — второй после Суздаля город, где мы запускаем современный воркаут. Открытие спортобьектов — это всегда событие на уровне города, района или квартала. С таких народных площадок начинается здоровый образ жизни, дружба, а иногда и большая спортивная карьера», — рассказал журналистам генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко.

В «народном» фитнес-парке установлено 46 современных тренажеров производства российской компании Mr. Barbell. Профессиональное фитнес-оборудование соответствует всем требованиям безопасности. Тренажеры не боятся перепадов температур и осадков. На каждом из них размещен QR-код со ссылкой на подробные инструкции и комплексы тренировок. Тренажеры, в том числе, рассчитаны на людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Важно правильно отрегулировать вес перед началом работы на тренажере, чередовать силовые нагрузки с растяжкой и кардиотренировками», — подчеркнул обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта на открытом мастер-классе объяснил тамбовским ребятам, как правильно заниматься в «народном» фитнес-парке.

«Многие тамбовчане занимаются спортом, ведут активный образ жизни, поэтому в регионе высок запрос на обустройство спортивных площадок на открытом воздухе. Я недавно встречался с молодежью, где ребята просили об установке воркаутов в других городах и районах Тамбовской области. Обязательно распространим эту инициативу по всему региону», — отметил временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Качественные тренажеры, их разнообразие и доступность уже успели оценить жители города. Например, студент Иван Чернов даже разработал собственный план занятий в «народном» фитнес-парке.