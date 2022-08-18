Штат Северная Каролина, США, , 22:34 — REGNUM В штате Северная Каролина восстановлен действовавший десятилетиями запрет на аборты после 20 недель беременности, сообщает 18 августа Reuters.

Демонстрация за легализацию абортов в США. 1989

Федеральный судья, восстановивший запрет, сослался на недавнее решение Верховного суда США, позволяющее штатам самостоятельно ограничивать сроки для проведения операций по прерыванию беременности.

Между тем правозащитники обвинили судью в том, что его решение угрожает репродуктивному здоровью женщин.

Отметим, ранее Северная Каролина была одним из немногих южных штатов, где можно было относительно свободно прерывать беременность. В мае 2019 года окружной суд штата предписал отменить запрет на проведение абортов после 20-недельного срока, указав, что данная мера нарушает постановление Верховного суда от 1973 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Верховный суд США отменил постановление от 1973 года, которое делало на федеральном уровне аборты законными: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине аборт.

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