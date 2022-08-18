Липецк, , 19:16 — REGNUM В Липецке к восьми годам колонии строгого режима приговорён 25-летний рецидивист за преступления против половой неприкосновенности школьницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Осужденный, отбывая наказание исправительной колонии, через интернет в соцсети начал переписываться с 13-летней школьницей. В ходе общения он уговорил её фотографироваться в обнаженном виде и пересылать ему снимки. После этого он начал шантажировать её, угрожая распространением фотоснимков, из заставил перед видеокамерой выполнять его требования, связанные с действиями сексуального характера.

Преступление было выявлено совместно с сотрудниками отдела «К» УМВД России по Липецкой области. Было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста» и «Понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней».

Вину обвиняемый не признал. С учетом прошлых судимостей его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.