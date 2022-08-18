Ватикан, 18 августа, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск считает, что для проведения церковного расследования в отношении канадского кардинала Марка Уэлле, обвиненного в сексуальном насилии, нет достаточных доказательств, сообщает 18 августа Reuters со ссылкой на заявление Ватикана.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Кардинал Марк Уэлле, бывший примас Канады, а ныне глава Конгрегации по делам епископов, оказался одним из фигурантов в коллективном иске о сексуальном насилии, направленном против 88 представителей духовенства архиепархии Квебека.

«После соответствующих консультаций папа Франциск заявил, что нет достаточных доказательств для начала церковного расследования по делу о сексуальном насилии со стороны кардинала Уэлле», — говорится в заявлении Ватикана.

Напомним, что обвинения касаются предполагаемого насилия над женщиной-стажером в период с 2008 по 2010 год, когда Уэлле был архиепископом Квебека.

Помимо обвинений в адрес Уэлле, в гражданском иске содержатся показания 101 человека, которые утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны представителей духовенства и церковного персонала с 1940 года по сегодняшний день.