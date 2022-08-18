Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Японии и Южной Корее предложено платить за СПГ с «Сахалина — 2» через «Газпромбанк», сообщает 18 августа Bloomberg.

Проект «Сахалин-2» Gazprom.ru

Об этом агентству сообщили источники на условиях анонимности. По их данным, японским и южнокорейским покупателям сжиженного газа разосланы инструкции по оплате.

Инструкции отправлены «Сахалинской энергией» — новым оператором «Сахалина — 2». Платить нужно в американских долларах, но через российский банк. Есть и вариант оплаты через «Райффайзенбанк» Москвы.

Характерно, что автор статьи называет этот шаг Москвы «последней попыткой России консолидировать контроль над своими энергетическими активами».

По его мнению, президент России Владимир Путин «ограничивает потоки на крупнейшие рынки России в Европе», что якобы является «использованием газа в качестве оружия».

Напомним, Россия в апреле перевела покупателей газа из недружественных стран на оплату через «Газпромбанк» Теперь настала очередь сжиженного природного газа.

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