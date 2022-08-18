Москва, , 19:06 — REGNUM В четверг, 18 августа в Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и платформы «Дигория» «Молодые политологи России: сообщество, миссия и задачи в контексте актуальных общественно-политических вызовов».

Эксперты обсудили тенденции развития политологического образования, а также роль молодых специалистов в изменении политического языка России. Модератором встречи выступил руководитель дирекции IV Форума молодых политологов России «Дигория» Заурбек Хугаев.

«В новых условиях растет спрос на специалистов социально-гуманитарного профиля, в первую очередь, политологов. Они обладают уникальным набором компетенций — понимают политический, социальный и экономический контексты, при это глубоко погружены в цифровую реальность. Предлагаемые молодыми специалистами решения не только отвечают на вызовы современности, но и носят проактивный характер, программируют ключевые смыслы и стратегии, направленные в будущее», — начал дискуссию Заурбек Хугаев.

Антонина Селезнева, доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук, обратила внимание на то, что в складывающейся международной ситуации научный суверенитет России определяется и в гуманитарных науках. Сообщество молодых политологов может и должно стать проводником национальных идей и традиций политической науки в стране. Создание и укрепление отечественной политологии представляется важнейшей миссией молодых политологов.

«Российская политология должна быть ориентирована на национальные интересы. Она обязана существовать в реалиях своей страны, понимать и быть полезной для нее. Российская политологическая школа уже давно и уверенно заявила о себе на весь мир. В условиях сегодняшнего дня заметно возрос запрос на самостоятельные научные концепции, предложения, решения в рамках политической науки и политического знания», — сказала она.

Антонина Селезнева подчеркнула, что образование политолога сейчас приобретает новый статус и качество. Политолог — это одновременно теоретик и практик, который занимается реализацией общественно-политических кампаний и проектов. По ее мнению, Форум молодых политологов «Дигория» как раз стал той уникальной площадкой, которая смогла соединить две грани политологии.

«Это особая среда, где практики и теоретики вместе взаимодействуют и вырабатывают новые подходы, которые могут лечь в основу развития нашей страны. В этом году площадка превратилась в полноценную «фабрику мысли». Уникальность Форума в том, что в его рамках был реализован новый формат работы с молодыми социогуманитариями, который позволяет преодолеть некоторые формальные моменты, свойственные традиционному образовательному процессу», — уточнила она.

Программный директор Форума молодых политологов России «Дигория» Виктория Карпова согласилась с предыдущими спикерами в том, что сегодня возрастает потребность в профессионалах, которые могут самостоятельно реализовывать социальные исследования и общественно-политические проекты, предлагая нетривиальные решения актуальных политических вопросов.

«В этой связи для молодежного политологического сообщества открывается большое окно возможностей. Это делает их в определенной степени незаменимыми специалистами в области государственного строительства, с одной стороны. С другой стороны, сообщество молодых политологов очень остро чувствует социальный контекст. И здесь их ключевая цель в трансформации общественно-политической повестки — определенный кризис-менеджмент. Молодой политолог сегодня — это новая формация кризис-менеджера, которая действительно ощущает, что происходит в стране и мире, может транслировать это для целевых аудиторий, предлагая нестандартные решения текущих вопросов и задач», — аргументировала она.

По словам Виктории Карповой, молодые политологи могут стать помощниками и советчиками для представителей других сфер. К примеру, просвещать лидеров общественного мнения, формировать у них определенную базу политического знания, необходимую для самостоятельного рассмотрения и объяснения важных вещей в политике. Фактически, молодые политологи могут быть проводниками гражданского образования в части ценностных ориентаций.

Говоря о важности институционализации и расширения сообщества молодых политологов, программный директор Форума «Дигория» отметила, что как раз ежегодное проведение мероприятия и одноименной Премии, нацеленной на выявление лучших специалистов социально-гуманитарного профиля страны, решает эту задачу. Представитель сообщества молодых политологов заметила, что «Дигория» становится символом смыслов и новых решений в российской политической традиции. А Национальная Премия «Дигория» становится знаком качества в сообществе — к получившим ее молодым политологам возрастает доверие, открываются новые возможности.

Продолжая выступление спикера, руководитель дирекции IV Форума молодых политологов России «Дигория» Заурбек Хугаев рассказал об Экспертном клубе «Дигория».

Его цель — поддержка пула новых экспертов для популяризации среди российских граждан объективного взгляда на внутриполитические и внешнеполитические процессы России. Члены и колумнисты Клуба ведут активную работу в нескольких направлениях: комментарийная активность в СМИ, участие в прямых эфирах федеральных телеканалов и других платформ, ведение собственных блогов.

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» победитель Конкурса политологов Александр Асафов, начал свое выступление с того, что важно разделять настоящих политологов, обладающих экспертизой, и просто людей, называющих себя политологами.

По мнению эксперта, часто попадающие в медиапространство «комментаторы» разных событий титруются политологами, на самом деле таковыми не являясь, вводя тем самым в заблуждение зрителей. Александр Асафов считает, что на сообщество молодых политологов возложена в нынешних условиях миссия по созданию новой политологической экспертизы.

«У ребят, как мы их называем, молодых политологов, есть несколько качеств. Это люди с подтвержденными компетенциями, с академическим и практическим опытом. И конечно их роль в данном случае крайне важна — они должны вернуть ценность политологической экспертизы. Ту ценность, которую специалисты из социальных сетей, которых по ошибке назвали политологами, просто уронили», — заявил он.

Александр Асафов высоко оценил работу молодых специалистов социо-гуманитарного профиля, которые сейчас активно работают в медийном поле. По его мнению, молодые политологи выступают содержательно, грамотно, а главное — могут говорить с людьми на человеческом языке.

Победитель II Национальной премии молодых политологов России «Дигория» в номинации «Политические коммуникации» Кирилл Котов считает, что сегодня важно выстраивать с молодежью интересный, доверительный и понятный диалог. Такую коммуникацию помогут выстроить молодые специалисты социально-гуманитарного профиля.

«Наша молодежь — это уникальная социальная группа, в которой больше всего пассионариев, агентов изменений. В условиях стремительно меняющегося мира роль молодых специалистов усиливается», — уточнил участник форума.

При этом коммуникация с молодежью должна проходить и в офлайн-формате, так он обеспечивает большую вовлеченность.

«Такие форумы, как «Дигория», необходимы для того, чтобы молодежь могла пообщаться между собой и с уважаемыми экспертами. Форум позволяет молодым специалистам вдумчиво и объемно высказать свои идеи», — отметил он.

В конце своего выступления Кирилл рассказал слушателям круглого стола о результатах реализации проектам по созданию и развитию архипелага телеграм-каналов и чатов по Московской области.

Заместитель руководителя департамента спецпроектов консалтинговой группы «Полилог», победитель Конкурса политологов Никита Сетов заметил, что у людей сегодня нет четкого понимания, что конкретно делает политолог.

Вспомнив цитату Сергея Кириенко о том, что «политология — это не про выборы, а про то, как сделать жизнь людей лучше», спикер сказал: «То, чем занимается «Дигория» и то, чем должны заниматься политологи глобально, помимо кампаний, научных исследований и интерпретации повестки — это проекты, связанные с общественной полезностью, выстраиванием общественных процессов, которые позволяют улучшать жизнь граждан России в отдельно взятых сферах».

Именно это и обуславливает востребованность молодых политологов в различных отраслях, по мнению Никиты Сетова. Также он поделился опытом руководства цехом «Созидание» в рамках IV Форума молодых политологов «Дигория».

Победитель II Национальной премии молодых политологов России «Дигория» в номинации «Политические технологии» Лилия Травина отметила, что политические проекты и кампании сегодня должны существовать в симбиозе полевых и цифровых технологий. Совмещая современные и традиционные подходы, пропадают ограничения для работы с потенциальными избирателями.

«Поощряя молодежь принимать участие в избирательных кампаниях и политических процессах, значительно расширяется возможность работы с жителями. Это работает и в обратную сторону, так как избиратели на выходе тоже получают больше», — подчеркнула победительница премии.

Так, проект Лилии Травиной по работе с избирателями в мессенджере WhatsApp родился в период пандемии, когда усложнился процесс коммуникации власти и жителей. Современные технологии позволили его вновь наладить, а одна из участниц чата, девушка-сирота, смогла, благодаря проекту, оформить квартиру.