Москва, 18 августа 2022, 19:06 — REGNUM В четверг, 18 августа в Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и платформы «Дигория» «Молодые политологи России: сообщество, миссия и задачи в контексте актуальных общественно-политических вызовов».
Эксперты обсудили тенденции развития политологического образования, а также роль молодых специалистов в изменении политического языка России. Модератором встречи выступил руководитель дирекции IV Форума молодых политологов России «Дигория» Заурбек Хугаев.
Антонина Селезнева, доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук, обратила внимание на то, что в складывающейся международной ситуации научный суверенитет России определяется и в гуманитарных науках. Сообщество молодых политологов может и должно стать проводником национальных идей и традиций политической науки в стране. Создание и укрепление отечественной политологии представляется важнейшей миссией молодых политологов.
Антонина Селезнева подчеркнула, что образование политолога сейчас приобретает новый статус и качество. Политолог — это одновременно теоретик и практик, который занимается реализацией общественно-политических кампаний и проектов. По ее мнению, Форум молодых политологов «Дигория» как раз стал той уникальной площадкой, которая смогла соединить две грани политологии.
Программный директор Форума молодых политологов России «Дигория» Виктория Карпова согласилась с предыдущими спикерами в том, что сегодня возрастает потребность в профессионалах, которые могут самостоятельно реализовывать социальные исследования и общественно-политические проекты, предлагая нетривиальные решения актуальных политических вопросов.
По словам Виктории Карповой, молодые политологи могут стать помощниками и советчиками для представителей других сфер. К примеру, просвещать лидеров общественного мнения, формировать у них определенную базу политического знания, необходимую для самостоятельного рассмотрения и объяснения важных вещей в политике. Фактически, молодые политологи могут быть проводниками гражданского образования в части ценностных ориентаций.
Говоря о важности институционализации и расширения сообщества молодых политологов, программный директор Форума «Дигория» отметила, что как раз ежегодное проведение мероприятия и одноименной Премии, нацеленной на выявление лучших специалистов социально-гуманитарного профиля страны, решает эту задачу. Представитель сообщества молодых политологов заметила, что «Дигория» становится символом смыслов и новых решений в российской политической традиции. А Национальная Премия «Дигория» становится знаком качества в сообществе — к получившим ее молодым политологам возрастает доверие, открываются новые возможности.
Продолжая выступление спикера, руководитель дирекции IV Форума молодых политологов России «Дигория» Заурбек Хугаев рассказал об Экспертном клубе «Дигория».
Его цель — поддержка пула новых экспертов для популяризации среди российских граждан объективного взгляда на внутриполитические и внешнеполитические процессы России. Члены и колумнисты Клуба ведут активную работу в нескольких направлениях: комментарийная активность в СМИ, участие в прямых эфирах федеральных телеканалов и других платформ, ведение собственных блогов.
Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» победитель Конкурса политологов Александр Асафов, начал свое выступление с того, что важно разделять настоящих политологов, обладающих экспертизой, и просто людей, называющих себя политологами.
По мнению эксперта, часто попадающие в медиапространство «комментаторы» разных событий титруются политологами, на самом деле таковыми не являясь, вводя тем самым в заблуждение зрителей. Александр Асафов считает, что на сообщество молодых политологов возложена в нынешних условиях миссия по созданию новой политологической экспертизы.
Александр Асафов высоко оценил работу молодых специалистов социо-гуманитарного профиля, которые сейчас активно работают в медийном поле. По его мнению, молодые политологи выступают содержательно, грамотно, а главное — могут говорить с людьми на человеческом языке.
Победитель II Национальной премии молодых политологов России «Дигория» в номинации «Политические коммуникации» Кирилл Котов считает, что сегодня важно выстраивать с молодежью интересный, доверительный и понятный диалог. Такую коммуникацию помогут выстроить молодые специалисты социально-гуманитарного профиля.
При этом коммуникация с молодежью должна проходить и в офлайн-формате, так он обеспечивает большую вовлеченность.
В конце своего выступления Кирилл рассказал слушателям круглого стола о результатах реализации проектам по созданию и развитию архипелага телеграм-каналов и чатов по Московской области.
Заместитель руководителя департамента спецпроектов консалтинговой группы «Полилог», победитель Конкурса политологов Никита Сетов заметил, что у людей сегодня нет четкого понимания, что конкретно делает политолог.
Вспомнив цитату Сергея Кириенко о том, что «политология — это не про выборы, а про то, как сделать жизнь людей лучше», спикер сказал: «То, чем занимается «Дигория» и то, чем должны заниматься политологи глобально, помимо кампаний, научных исследований и интерпретации повестки — это проекты, связанные с общественной полезностью, выстраиванием общественных процессов, которые позволяют улучшать жизнь граждан России в отдельно взятых сферах».
Именно это и обуславливает востребованность молодых политологов в различных отраслях, по мнению Никиты Сетова. Также он поделился опытом руководства цехом «Созидание» в рамках IV Форума молодых политологов «Дигория».
Победитель II Национальной премии молодых политологов России «Дигория» в номинации «Политические технологии» Лилия Травина отметила, что политические проекты и кампании сегодня должны существовать в симбиозе полевых и цифровых технологий. Совмещая современные и традиционные подходы, пропадают ограничения для работы с потенциальными избирателями.
Так, проект Лилии Травиной по работе с избирателями в мессенджере WhatsApp родился в период пандемии, когда усложнился процесс коммуникации власти и жителей. Современные технологии позволили его вновь наладить, а одна из участниц чата, девушка-сирота, смогла, благодаря проекту, оформить квартиру.