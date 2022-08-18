18 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение телеканала CNN о том, что стоимость природного газа в Европе приблизительно в семь раз выше, нежели в Соединенных Штатах Америки.

Анна Царькова, , 20:50 — REGNUM Стоимость природного газа в Европе приблизительно в семь раз выше, нежели в Соединенных Штатах Америки. Об этом, как сообщает 17 августа телеканал CNN, заявил президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

По словам эксперта, газовый кризис в Европе связан с её зависимостью от российских энергоносителей, а российская сторона, по его словам, якобы сократила поставки газа в Европу в ответ на санкции Запада.

В связи с этим США увеличили экспорт сжиженного природного газа в Европу. В месте с тем, по словам вице-президента по энергофьючерсам в Mizuho Securities Роберта Явгера, уровень запасов природного газа в Соединенных Штатах ниже средних исторических значений, что способствует росту стоимости газа.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что втянув экономически Европу в украинский конфликт, США рушат европейскую экономику и устраняют таким образом конкурента.

«Нужно больше санкций!» — иронизирует «Плохой Москвич».

«Представляю спад и крах их производств из-за цен… Китай ручки потирает», — отреагировал Antibandera.

«Европу просто грабят», — добавил Николай П.

«Мне так жаль большую часть населения Европы. Они просто заложники идиотов», — написала Елена Б.

«США как всегда гениальны: и Россию с Украиной стравили, и обрушили экономику Европы. В общем, все в заднице, одни они в шоколаде. За 150 лет ничего не поменялось…» — пишет Юлия А.

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

«А в ЕС об этом знают? Или уверены, что и американцы страдают вместе с ними», — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Нужно просто меньше мыться, а если и мыться, то холодной водой», — шутит Александр Ш.

«Америка разрушает Европу, а те то ли дебилы, то ли самоубийцы», — не выдержала Nadia S.

«Полное контролируемое разрушение конкурента — Европы. Жалкие лузеры, они забыли, как американцы топили быстрорастущую Японию в 70-х. Вот и стратегические партнёры, друзья и братья. Наслаждайтесь!» — прокомментировал Роман.

«Америка настропалила Европу… Сейчас Европа получает ответочку, а Америка в сторонке хихикает», — добавил Аrsen.

«Скоро начнется зимушка зима… холодная будет», — смеется Мерлин.

«А кто это сделал?» — с сарказмом спросил Tremendous Pain.

«Американские компании устраняют основного конкурента», — пишет Pavel B.

«Ну надо же. А прокрутить такой вариант в головах заранее не сумели? Как один из гипотетически возможных. Хотя там нормальных экономистов и не спрашивали. Но и школьник соображает, что всё взаимосвязано, и если закупаешь энергоносители извне, то надо не ссориться со страной, откуда закупаешь, или хорошо предусмотреть «вариант Б», — написала Юлия Ч.

«Не Россия сократила, а они сами отказались! Отказались чинить турбину, отказались от СП-2, отказались платить в надежной валюте, а не своими необеспеченными бумажками», — подчеркнул Владимир Б.

«Да ничего Россия не сокращала. Просто цивилизованному Западу платить нечем цену, образовавшуюся по экономическим законам, установленным цивилизованным Западом. А некоторые сами отказались покупать «а вот потому что». При чем тут вообще Россия?» — подытожил Алекс К.