Анкоридж, США, , 19:09 — REGNUM Нефтегазовые компании: австралийская Santos и испанская Repsol объявили о планах инвестировать 2,6 миллиарда долларов в разработку крупного нефтяного месторождения Пикка на Северном склоне Аляски. Об этом сообщает информационное агентство Anchorage Daily News.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вложенные средства покроют начальную фазу разработки месторождения Пикка, где, как ожидается, в 2026 году начнется добыча 80 000 баррелей нефти в день. В случае начала разработки месторождение значительно увеличит приток нефти по трансаляскинскому трубопроводу, который снизился на 75% по сравнению с пиком в конце 1980-х годов и составляет менее 500 000 баррелей в день.

Полная разработка первого этапа будет включать бурение 45 скважин. Соответствующая инфраструктура будет включать в себя производственные мощности и трубопровод.

Пикка является одним из двух основных нефтяных месторождений на Северном склоне. Другой проект Willow компании ConocoPhillips, был отложен из-за судебных разбирательств иновой экологической экспертизы администрации Джо Байдена.

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