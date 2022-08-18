Анкоридж, США, 18 августа, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Нефтегазовые компании: австралийская Santos и испанская Repsol объявили о планах инвестировать 2,6 миллиарда долларов в разработку крупного нефтяного месторождения Пикка на Северном склоне Аляски. Об этом сообщает информационное агентство Anchorage Daily News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Вложенные средства покроют начальную фазу разработки месторождения Пикка, где, как ожидается, в 2026 году начнется добыча 80 000 баррелей нефти в день. В случае начала разработки месторождение значительно увеличит приток нефти по трансаляскинскому трубопроводу, который снизился на 75% по сравнению с пиком в конце 1980-х годов и составляет менее 500 000 баррелей в день.

Полная разработка первого этапа будет включать бурение 45 скважин. Соответствующая инфраструктура будет включать в себя производственные мощности и трубопровод.

Пикка является одним из двух основных нефтяных месторождений на Северном склоне. Другой проект Willow компании ConocoPhillips, был отложен из-за судебных разбирательств иновой экологической экспертизы администрации Джо Байдена.

Ранее обозреватель BloombergХавьер Блас заявил, что России удалось одержать победу в противостоянии на нефтяном рынке, несмотря на введённые странами Запада санкции, о чём говорят объемы производства российской нефти и цены на чёрное золото на мировых рынках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нефтедобыча в США снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 12,1 млн баррелей в сутки по итогам недели с 6 по 12 августа.

Читайте также: США сократили объем нефтедобычи на 100 тысяч баррелей в сутки