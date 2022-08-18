Москва, , 19:02 — REGNUM На территории Москвы концентрация загрязняющих веществ в воздухе сократилась в семь раз. Об этом 18 августа сообщается в телеграм-канале ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

«Информация о текущей экологической обстановке в Москве на 17:00: по сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до семи раз», — сказано в сообщении.

Также в Мосэкомониторинге отметили, что на территории столицы не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, несмотря на смог от пожаров в Рязанской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев: последствия пожаров в Рязанской области заметны в Подмосковье