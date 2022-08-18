Бухарест, 18 августа, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску в ультимативной форме потребовал от Высшего апелляционного суда страны пересмотра приговора, согласно которому он был признан агентом службы безопасности Социалистической Республики Румыния («Секуритате») времен коммунистического лидера Николае Чаушеску. Об этом 18 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Fanatik.ro Траян Бэсеску

По словам Бэсеску, он намерен добиться своего полного восстановления в гражданских правах. «Все процессы против меня я считаю борьбой действующего режима с инакомыслием, и я докажу свою правоту», — отметил он. Экс-президент подчеркнул, что располагает сведениями, которые «могут перевернуть с ног на голову представление о нынешнем румынском политикуме».

Напомним, 23 марта Специальный трибунал Румынии (ICCJ) постановил, что в 1970-е — 1980-е годы Бэсеску активно сотрудничал с «Секуритате», и лишил его права избираться в органы власти, а также конфисковал дачу на одном из румынских курортов и квартиру в Бухаресте. Бэсеску был президентом Румынии в 2004–2014 годах.