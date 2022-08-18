Санкт-Петербург, 18 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 октября 2022 года для похитителя редкой ящерицы и его сообщницы. Об этом 18 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Уроженца Тульской области Артёма Авакяна обвиняют в совершении преступления по пп. а, б ч.2 ст.158 УК РФ. Напомним, что, по данным следствия, Авакян выкрал редкую ящерицу «Акантозавр Натали» из городского зоопарка. Сумму ущерба в зоопарке оценили в 21 тыс. рублей. При этом позднее рептилия погибла, её нашли под окнами жилого дома. Как ранее сообщали супруги, ящерица якобы спрыгнула из окна 12 этажа.

«Суду стало известно, что ящерица не принимала решение выпрыгнуть с 12 этажа. Похитители принесли ее домой, она была помещена в отдельный аквариум, куплен необходимый корм. Но через 2 дня ящерица умерла и Авакян выбросил ее труп в окно», — сообщают в пресс-службе.

Следователь расценил преступление, которое сопровождалось жестоким обращением с рептилией, как деформацию моральных ценностей Авакяна. В свою очередь подозреваемый просил воздержаться от ареста, раскаялся в поступке и заявил, что готов возместить ущерб и извиниться перед зоопарком.

Петроградский районный суд также рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Валерии Гариповой, супруги Авакяна, именно ей мужчина хотел подарить ящерицу. Девушке также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 октября 2022 года.