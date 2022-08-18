Лос-Анджелес, США, , 18:51 — REGNUM Рори Калкин, младший брат Маколея Калкина, присоединился к актёрскому составу шестого сезона «Чёрного зеркала». Об этом 18 августа пишет Deadline.

Маколей Калкин Кадр из интервью на телевидении

Роль Калкина в проекте держится в тайне. Однако, по данном издания, артист исполнит ключевую роль в одном из эпизодов шоу.

ИА REGNUM напоминает, что Рори Калкин в 2022 году появился в мини-сериале «Под знаменем небес». В основу сюжета легли реальные события 1984 года, когда братья Лафферти убили свою сестру, мормонку Бренду Лафферти, и её годовалую дочь Эрику.

Читайте ранее в этом сюжете: Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию, вдохновлённую его ролями в кино