Львов, Украина, 18 августа, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Соглашения о восстановлении при участии Турции инфраструктуры Украины достигли главы двух государств Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский 18 августа на встрече во Львове, передаёт Haber.

President.gov.ua Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана

Подписи под соответствующим меморандумом поставили турецкий министр торговли Мехмет Муш и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Таким образом, турецкая сторона обязуется помогать Киеву в восстановлении разрушенных в ходе боевых действий украинских объектов. Для этого республики создадут «целевую группу по восстановлению Украины».

Эта структура должна координировать восстановление социальных и экономических объектов Украины, включая мосты, школы, дороги, больницы.