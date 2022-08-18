Москва, , 18:50 — REGNUM В четверг, 18 августа, на площадке Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» состоялся очередной мастер-класс для электоральных экспертов. Член Общественной палаты Москвы, политический обозреватель радио «Говорит Москва», политолог Александр Асафов рассказал об особенностях публичных коммуникаций в период избирательных кампаний и дал рекомендации по усилению эффективности экспертной работы.

Александр Асафов Василий Иванов, ИА REGNUM

В начале мероприятия к участникам мастер-класса обратился председатель Ассоциации, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он отметил, что во многих регионах уже включились в работу пулы электоральных экспертов, и выразил надежду, что опыт и знания, которыми готов поделиться Александр Асафов, помогут сделать их работу более эффективной и продуктивной.

Сам Александр Асафов, выступая перед собравшимися, обратил внимание экспертов на необходимость постоянно поддерживать информационную активность и быть в коммуникации, в частности, со СМИ и аудиторией социальных сетей. Он призвал экспертов отвечать на все поступающие запросы, при этом использовать максимально четкие и понятные для массовой аудитории формулировки, рекомендовал уделить особое внимание прогнозу и анализу политической ситуации на всех этапах кампании. Говоря о возможных нарушениях избирательного законодательства, Александр Асафов отметил, что любой такой факт должен стать предметом огласки, пристального изучения и оценки.

«Ни в коем случае нельзя оправдывать нарушения, если они действительно имеют место», — подчеркнул Александр Асафов.

Именно публичное признание и работа по устранению допущенных нарушений является, по его словам, залогом открытости и прозрачности избирательной системы и доверия к ней со стороны граждан. Отдельное внимание в рамках мастер-класса было уделено вопросам противостояния информационным атакам на избирательную систему и предотвращения распространению лживой информации. Чаще всего, по мнению спикера, экспертам приходится сталкиваться с преднамеренно распространяемыми с целью дискредитировать избирательную систему фейками о якобы имеющем место отказе в регистрации того или иного кандидата по политическим причинам; о принуждении к голосованию; об использовании административного ресурса; о вбросах бюллетеней.

«Противостоять этому можно только посредством честной, компетентной и всеобъемлющей оценки происходящего», — убежден эксперт.

При этом Александр Асафов высказал мнение, что в текущем избирательном цикле открытого негатива в адрес избирательной системы будет меньше. Это связано с консолидацией общества вокруг власти и Президента РФ в период специальной военной операции.

«Информационный фон поменялся, фейков и информационных атак будет меньше, потому что избирателю это не интересно», — отметил он.

По его мнению, основная доля негативной информации придется на Москву, где проходят муниципальные выборы.