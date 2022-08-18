Москва, , 18:48 — REGNUM В случае продолжения обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не исключена консервация объекта с целью предотвращения катастрофы и загрязнения окружающей территории радиацией. Об этом 18 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

По его словам, в этом случае на территории Украины начнется масштабный энергетический кризис.

«На Украине начнется энергетический кризис. Из экспортёра они превратятся в импортера. Будущее их ждёт не очень веселое. А в соседнем Запорожье, а это город с населением свыше 700 тыс., уже отключили горячую воду. То есть воду нужно будет там подогревать электричеством», — сказал Рогов.

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