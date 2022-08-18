Ярославль, 18 августа, 2022, 18:51 — ИА Регнум. «Навестил сегодня в Нижнем Новгороде наших ребят-ярославцев, которые добровольно выразили желание служить по контракту в артиллерийском дивизионе имени маршала Толбухина. Здесь, в Нижнем, они проходят подготовку для участия в специальной военной операции по освобождению Донбасса. Тепло пообщались и с офицерами, и с личным составом. Настроение у парней боевое. Все готовы к исполнению поставленных задач», — написал Михаил Евраев.

t. me/evraevmikhail Михаил Евраев на встрече с военными

Бойцам также привезли технику, средства связи и напутствия от ветеранов и патриотических объединений.

«От священников Ярославской епархии привез Казанскую икону Божьей матери. Под ее защитой ополчение Минина и Пожарского пошло из Ярославля освобождать Москву от польских захватчиков. Пусть святой образ оберегает ребят и сейчас. Желаю каждому выполнить поставленные задачи и вернуться домой. Мы очень ждем», — подчеркнул Евраев.

Напомним, раньше врио губернатора Ярославской области предложил установить в школах мемориальные доски в память о героях СВО.