Бухарест, , 18:45 — REGNUM Правительство Румынии приступило к рассмотрению об увеличении бюджетных расходов на 2022 — 2023 финансовый год. Об этом 18 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, правительство намерено привлечь в экономику страны дополнительно 30 млрд леев ($6,2 млрд). Комментируя эти планы, премьер-министр Румынии Николае Чукэ сказал:

«Это позволит в значительной степени оздоровить румынскую экономику и дать толчок к новым проектам».

При этом на вопрос, из каких фондов будут использованы соответствующие средства, Чукэ не уточнил.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в министерстве финансов Румынии, эти деньги могут быть взяты в долг у Еврокомиссии.

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