Луганск, 18 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Педагоги-наставники «Большой перемены» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», — отправились с гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ с Донбассом в Луганскую Народную Республику.

ИА REGNUM Школьники

Педагоги из разных регионов уже побывали в городе Краснодон и посетили Краснодонский методический центр, где провели презентацию Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учащихся и педагогов образовательных организаций ЛНР.

Участники педагогического десанта рассказали об инструментах социального проектирования, методах решения кейсовых заданий, возможностях реализации проектов и провели практические занятия по решению кейсов. Участники встречи познакомились с опытом ведения клубной деятельности на территории образовательных организаций, которые позволяют раскрыть таланты учащихся и способствуют самореализации педагогов, а также позволяют выстроить трехсторонние отношения ребёнок-родитель-педагог.

«Педагогический десант» также посетил Лутугинскую специализированную среднюю школу, где провёл встречу с учениками школ города Лутугино, а также завучами и методистами. В ходе знакомства с «Большой переменой» присутствующие приняли участие в решении кейса по развитию школьного краеведческого музея.

Во время визита в поселение Станично-Луганское прошла встреча гуманитарной миссии с детьми из районных школ, педагогами и представителями административного персонала. Даже в условиях отсутствия интернета и отключения электричества все зарядились идеей присоединиться к четвертому сезону конкурса и созданию клубов «Большой перемены».

«По ощущениям, больше половины ребят решили участвовать в конкурсе. Некоторые подошли за советом по реализации своих идей. Дети быстро раскрепостились, сняв настороженность, и весьма азартно работали — практическая часть спровоцировала бурные обсуждения. Для нас эта миссия про настоящий обмен опытом. Мы не только делимся своими знаниями и информацией, но и получаем много новой от местного сообщества. Этот обмен невероятно заряжает», — поделилась волонтёр гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ с Донбассом, проектный менеджер направления по работе с педагогами и образовательными организациями АНО «Большая перемена» Виктория Чухрина.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Генеральный партнёры конкурса — ОАО «РЖД», Сбербанк, Госкорпорация «Росатом», VK, Госкорпорация «Роскосмос».

Напомним, согласно Указу президента РФ №247 с 30 апреля 2022 года реализуются гуманитарная миссия «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом». Организаторы — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Ассоциация волонтёрских центров. Подробнее о проведении гуманитарных миссий и участии в них можно узнать на сайте мывместе. рф.