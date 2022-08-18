Москва, , 18:41 — REGNUM В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» открыт прием заявок на получение регионами в 2023 году субсидий на софинансированиестроительства спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций. На эти цели из федерального бюджета планируется направить более 3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» был разработан на основе одноименной стратегической инициативы, утвержденной председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

«Президент говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности поддержки спорта в стране. Федеральный проект «Бизнес-спринт"как разпредполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей. Правительство России со своей стороны выделяет субсидии регионам на софинансирование проектов. Так, начиная с 2023 года, субъектам будет направлено более 3 млрд рублей на эти цели. Сейчас стартовал прием заявок от регионов. Под строительствоФОКов, стадионов и спортплощадок, а такжена закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут получить льготные кредиты. Такое взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать занятия спортом доступнее для наших граждан. Напомню, ключевая цель до 2030 года: обеспечить долю — 70% граждан, регулярно занимающихся спортом», — сказал Дмитрий Чернышенко.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут предоставлены льготные кредиты в размере 4%, это обеспечит им дополнительную поддержку при реализации проектов в сфере физической культуры и спорта. Применение механизмов государственно-частного партнерства — это формирование командной работы государства и бизнеса, привлечение инвестиций в сферу спорта и развития позитивных предпринимательских инициатив», — сказал министр спорта России Олег Матыцин.

Прием заявок на предоставление субсидий проходит на сайте Минспорта России до 2 сентября 2022 года. Для получения федеральной субсидии субъектамнеобходимо представить на конкурс маркетинговые исследованияо целесообразности строительства с анализом потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах, а также финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта.