Москва, , 18:38 — REGNUM Интернет-магазин Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Ягодки». Об этом 18 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

Главная страница сайта Wildberries Фото корреспондента ИА REGNUM

«Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой», — объяснили представители ритейлера.

Читайте также: Не «Ягодки», а «кринж» — Сеть отреагировала на «ребрендинг» Wildberries

Ранее на сайте интернет-магазина Wildberries вместо логотипа появилась надпись «Ягодки» — покупатели решили, что компания провела ребрендинг и сменила название. Однако позже в Wildberries объяснили, что «Ягодки» — это часть рекламной кампании, но компания не стала опровергать или подтверждать возможную смену имени.

Читайте ранее в этом сюжете: Сайт Wildberries сменил название на русскоязычное