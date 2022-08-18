Москва, 18 августа, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, Россия должна развивать собственные компетенции в области судостроения и достигнуть суверенитета по значимым технологиям. Об этом глава государства заявил сегодня, 18 августа, на совещании по судостроению.

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Путин напомнил, что ситуация в мире такова, что «западные партнеры» вновь показали России, что ей необходимо развивать собственные компетенции в области судостроения. При этом Путин предостерег от попытки тотального импортозамещения.

«Ситуация в мире, как вы знаете, поведение наших западных партнёров вновь показали, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Я уже много раз говорил об этом. Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно. Нужно делать так, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию, ремонту судов проводилось именно в нашей стране», — сказал президент России.