Москва, , 18:37 — REGNUM Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) ежедневно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Представитель властей освобожденных Россией территорий Запорожской области, не стал комментировать военную составляющую и меры, которые необходимо предпринять российской армии, чтобы прекратить постоянные обстрелы ЗАЭС. Однако он отметил, что действия украинских военных могут обернуться катастрофой.

«Военная составляющая прежде всего — ПВО, действия армии. Здесь не вправе оценивать. Но удары по Энергодару и Запорожской АЭС происходят каждый день», — сказал Рогов.

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