Нью-Йорк, США, , 18:44 — REGNUM Бывший финансовый директор компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization Аллен Вайссельберг на заседании суда в Нью-Йорке признал себя виновным по делу о налоговом мошенничестве, передаёт 18 августа Reuters.

Трамп-тауэр. Чикаго. США Daniel Huizinga

75-летний Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на общую сумму $1,76 млн. После признания вины он, вероятнее всего, будет приговорен к пяти месяцам тюремного заключения и пяти годам испытательного срока.

В октябре Вайссельберга также могут привлечь к даче показаний против компании Трампа. При этом ожидается, что он не пойдет на сотрудничество с прокурорами Манхеттена в более масштабном расследовании против самого экс-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года компанию Trump Organization и её финансового директора обвинили в нарушении налогового законодательства и уклонении от уплаты налогов на общую сумму $1,7 млн.

По версии прокуратуры, компания и её директор участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов на протяжении 15 лет. Им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

Основаниями для обвинений послужили сведения из налоговой отчетности, показания свидетелей, а также данные с электронных носителей.