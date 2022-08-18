Брюссель, 18 августа, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Во время встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти 18 августа в Брюсселе договорённости достигнуты не были, но переговоры продолжатся. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Exteriores.gob.es Жозеп Боррель

«К сожалению, мы пока не достигли соглашений, но это не конец истории. Оба лидера согласились, что процесс нужно продолжить, и что переговоры продолжатся в последующие дни», — передало слова Борреля агентство «Рейтерс».

Боррель добавил, что «до 1 сентября время есть».

Напомним, что встреча Вучича и Курти в Брюсселе проходит на фоне очередного обострения ситуации на севере Косово и Метохии, вызванного намерением Приштины ввести с 1 сентября особый режим пересечения административной линии для лиц с сербскими документами, удостоверяющими личность. При въезде в Косово они должны получать отдельные бумаги, которые на территории сепаратистского образования заменят их сербские документы. Сербы на севере края, из которых многие не оформляли косовские паспорта, выступают против такого решения.